بعد تسجيل أعداد قياسية من المصابين.. ميركل تلمح لإغلاق جزئي وتشديد إجراءات كورونا

ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إمكانية تشديد الإجراءات المتبعة لمحاصرة وباء «كورونا»، كإغلاق المطاعم والمقاهي والمسابح وصالات اللياقة البدنية، مع الإبقاء على المدارس ورياض الأطفال مفتوحة.
ومن المفترض أن تعرض المستشارة ميركل خطتها لرؤساء وزراء الولايات، الذين سيصوتون بدورهم على القرار النهائي. يأتي ذلك بعد تسجيل ألمانيا حوالي 15 ألف إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وسجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، نحو 15000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد.
وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.
وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية اليوم، الأربعاء، عن رصد 14964 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، مقابل 11409 إصابات في اليوم السابق.
وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في ألمانيا خلال اليوم الأخير بواقع 85 حالة وفاة جديدة، مقابل 42 وفاة في اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 10098 حالة.
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