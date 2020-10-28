خطير.. إيران بدأت بناء منشأة تحت الأرض لتصنيع القنابل النووية.. صور

أظهرت صور الأقمار الصناعية االيوم الأربعاء أن إيران بدأت البناء في منشأة نطنز النووية مع اقتراب الولايات المتحدة من يوم الانتخابات وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت الصحيفة أن البناء يأتي في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة الأمريكية من يوم الانتخابات في منافسه تضم الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن.
وأكدت الصحيفة أن حملة الضغط القصوى التي شنها ترامب ضد إيران دفعت طهران للتخلي عن كل القيود المفروضة على برنامجها النووي.
وكادت التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة إشعال فتيل الحرب في بداية العام.
واعترفت الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة بأن طهران تبني محطة تجميع أجهزة طرد مركزي متطورة تحت الأرض بعد انفجار آخر محطة لها في هجوم تخريبي تم الإبلاغ عنه في يوليو.
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