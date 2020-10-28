درجة الاختبار النهائي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

بسبب إستمرار وجود فيروس كورونا المستجد، قررت وزارة التربية والتعليم بشأن أمتحانات التيرم الأول، بأنها ستكون أختبارات عن بعد ( أون لاين ) عن طريق منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد، ولأول مرة بعد هذا القرار، قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد أن درجات إمتحان أخر العام ستكون عشر درجات، وذلك للمرحلتين الإبتدائية، والمتوسطة أيضا.

وفي تفاصيل هذا القرار مايلي:

· أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم إعادة التوزيع لدرجات أعمل السنة، وأيضا الإختبار النهائي لكل المواد الدراسية، ماعدا التيرم الأول لعام 1442هـ، فتكون بذلك خمسين درجة في المرحلة الإبتدائية والمرحلة المتوسطة أيضا، وموزعين كالآتي: عشر درجات مخصصة للإمتحان النهائي، وأربعون درجة مخصصة في أعمال السنة وهي عبارة عن أداء المهمات التي يكلف بها الطالب، والإمتحانات والتطبيقات القصيرة أثناء الدراسة، ومشاركة في الصف وإجابة الأسئلة في الفصل، والواجبات المطلوب من التلاميذ حلها في المنزل.

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر 26/10/2020م، أنها تعتمد بشكل كلي على آلية إداء الإمتحانات النهائية للتيرم الأول لطلبة التعليم العام أولاد وبنات, وعلى إعادة توزيع درجات أعمال السنة، مستندة على قبول المقام العالي الكريم على إستمرار مداومة الدراسة عن بعد ( أون لاين ) عن طريق منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد، طوال الفترة المتبقية من التيرم الأول لعام 1442هـ.

كما وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مقارنة نتائج التعليم وقياس درجاته، وأكدت أيضا على ضرورة الإجتهاد لتحسينها بشكل أفضل، وذلك عن طريق مايتناسب مع ما يمكن تطبيقه في التعليم الإلكتروني والتعلم أون لاين عن بعد، عن طريق منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد.