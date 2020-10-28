أخبار اليمن : الذهب يستقر فوق 1900 دولارا للأونصة

الذهب يستقر فوق 1900 دولارا للأونصةاستقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار، اليوم الأربعاء، في ظل ضبابية بشأن الانتخابات الأمريكية وزيادة حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1909.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينيتش، فيما استقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1911.60 دولار.

وقال خبير الأسواق ستيفن إينس: "المستثمرون يحتاجون سببا لشراء المزيد من الذهب وسيأتي هذا السبب من مؤشر بشأن السياسة".

وأضاف "مع تفشي الفيروس في كل مكان، سنحصل علي تحفيز في وقت ما.. ويحتمل أن يكون ثمة ميل تجاه مزيد من التدخل من البنك المركزي لأن الضرر الاقتصادي سيكون هائلا".

وبفضل عملية طباعة غير مسبوقة للأموال وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، يتجه الذهب لتسجيل أفضل عام في عقد نظرا لجاذبيته كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 26 بالمائة منذ بداية العام.

