إيران تسجل 415 وفاة بكورونا فى حصيلة يومية قياسية

وقالت سلطات الصحة الإيرانية، إن قدرة مستشفيات العديد من أقاليم البلاد على استيعاب حالات كوفيد-19 تنفد، بينما صار فيروس كورونا يتسبب فى نحو 300 وفاة يوميا أى حالة وفاة كل خمس دقائق.
فيما قال نائب وزير الصحة إيراج حريرجى، إن الجائحة قد تتسبب فى 600 وفاة يوميا خلال الأسابيع المقبلة ما لم يلتزم الإيرانيون ببروتوكولات الصحة فى البلاد.
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