الصحة العالمية : تسجيل أكثر من مليونى إصابة بكورونا خلال أسبوع واحد

وقالت المنظمة فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "شهد الأسبوع الماضى أكبر عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 الجديدة المبلغ عنها عالميًا منذ بداية الوباء، والتى بلغت أكثر من مليونى حالة جديدة فى الأيام السبعة الماضية".

وأضافت بحسب "سبوتنيك"، أنه ابتداء من 25 أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 42 مليون حالة و1.1 مليون حالة وفاة، مع أكثر من 2.8 مليون حالة جديدة، ونحو 40 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضى".

وأمس الثلاثاء، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، إنه "لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم" فى المعركة ضد كوفيد-19 مع تجدد تفشى الوباء فى أوروبا كما فى الولايات المتحدة".

وأقر تيدروس، بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذى أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفى البيت الأبيض، مارك ميدوز، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز فى شكل أكبر على الأدوية واللقاحات.

وأضاف غبريسوس: "حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفيروس".

وفى السياق، قال مسؤولون فى منظمة الصحة العالمية، إن أوروبا تحتاج إلى "تكثيف جدى" لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمة لا تزال متفائلة أن الدول الأوروبية لن تحتاج لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد.

وذكرت المديرة الفنية للمنظمة، ماريا فان كيرخوف، لدى سؤالها عن تزايد عدد الإصابات فى أوروبا : "ما زلنا نأمل أن الدول لن تضطر إلى فرض عزل عام".

وقال خبير الطوارئ فى المنظمة، مايك ريان: "حاليا نحن فى موقف متأخر جدا فى احتواء هذا الفيروس فى أوروبا، وبالتالى ليكون لنا السبق سيتطلب الأمر تكثيفا جديا للإجراءات".