الكشف عن الموعد المتوقع لتشكيل الحكومة اللبنانية

كشف رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية وتسير على النحو القائم حاليًا.
وجدد بري خلال استقباله وفدًا طلابيًا من جامعة القديس يوسف التأكيد أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصرًا من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان.
وأضاف: "ليس واردًا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى التطبيع مع إسرائيل التي يتم التفاوض معها وفقًا لآليات واضحة وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة".
وأكد بري أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا إلى أنه "آن الاوان أن يكون اللبناني منتميًا لوطنه قبل أن يكون منتميًا لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة".
وأبدى رئيس البرلمان اللبناني خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياسًا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.
وفي موضوع الإصلاح، أشار بري إلى أن الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان مدخله الإلزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة أكثر من 62 بالمئة من نسبة العجز.
وأكد بري أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا إلى أنه "آن الاوان أن يكون اللبناني منتميًا لوطنه قبل أن يكون منتميًا لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة".
وأبدى رئيس البرلمان اللبناني خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياسًا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.
وفي موضوع الإصلاح، أشار بري إلى أن الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان مدخله الإلزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة أكثر من 62 بالمئة من نسبة العجز.
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