الكشف عن الموعد المتوقع لتشكيل الحكومة اللبنانية

كشف رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية وتسير على النحو القائم حاليًا.

وجدد بري خلال استقباله وفدًا طلابيًا من جامعة القديس يوسف التأكيد أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصرًا من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان.

وأضاف: "ليس واردًا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى التطبيع مع إسرائيل التي يتم التفاوض معها وفقًا لآليات واضحة وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة".