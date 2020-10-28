بن زايد احتفالا بالمولد النبوي: نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء

أحيا ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، ذكرى مولد النبي (ص)، قائلا: "نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء".

وكتب بن زايد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مولده خير وبركة، وبعثته نور وهداية، أتم مكارم الأخلاق، وأرسى بسيرته العطرة أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة".

وأضاف: "رسول المحبة والتسامح والسلام، سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين، إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق".

واختتم حديثه بالدعاء: "وفي ذكرى مولده نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء".

ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى ميلاد سيد الخلق محمد (ص)، مؤكدين على سيرته العطرة التي وضعت أسس الحضارة والمحبة والتسامح بين العالم.