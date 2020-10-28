انهيار تاريخي لليرة التركية أمام الدولار

تتعرض العملة المحلية التركية "الليرة" خلال الفترة الحالية لهزة عنيفة، وذلك عقب انهيارها أمام الدولار مسجلة انهيارا ًتاريخياً، وذلك مع انتظار تقرير البنك المركزي التركي حول التضخم في تركيا.

ووصلت الليرة التركية اليوم الأربعاء إلى مستوى تاريخي أمام الدولار، حيث سجل الدولار الواحد ما يصل إلى 8.32 ليرة تركية.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري تراجعت الليرة بنحو 3 في المئة أمام الدولار لتصبح العملة الأكثر تراجعا من بين 24 عملة نامية.

وسجل الدولار ارتفاع كبير أمام الليرة منذ إعلام البنك المركزي التركي بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 10.25 في المئة، في الـ 22 من الشهر الجاري.

ويشهد الإقتصاد التركي انهيار كبير خلال الفترة الماضية بسبب السياسات الفاشلة التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان، وما ترتب عليه من انهيار مستوى المعيشة، وارتفاع التضخم والفقر في بلاده.