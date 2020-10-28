هزة الصفيحة.. السعودية تكشف تفاصيل مثيرة عن زلزال خميس مشيط

كشف المشرف على مركز الدراسات الزلزالية رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري، أن الهزة الأرضية التي وقعت اليوم (الأربعاء)، حدثت على بعد 10 كم جنوب شرق محافظة خميس مشيط، وعلى عمق ضحل أقل من 3 كم.
وذكر العمري في تصريحات صحفية له اليوم ان المنطقة التي وقعت فيها الهزة الأرضية في وسط الصفيحة Intraplate لم يسبق أن وقعت فيها هزات سابقة، وتسمى لدينا بالدرع العربي، حيث يبلغ سمك القشرة في شرق خميس مشيط تقريبًا 35 كيلومترًا.
وافاد بأن القشرة التي وقع بها الزلزال تمتاز بأنها سميكة وصلبة، والصخور التي توجد بها صخور متحولة تسمى «صخور النايس» ولا توجد فيها فوالق وصدوع، ولكن قد يكون فيها فوالق قديمة جدًا استعادت نشاطها، بسبب النشاطات البشرية المتكررة، وإذا نزلت كميات الأمطار الغزيرة تنزل في طبقات القشرة الأرضية، وتعمل ما يسمى تزييت الصخور فتجعل فيها رطوبة بالتالي تجعلها تتحرك بسهولة.
وأرجع العمري السبب في الإحساس بالهزة الأرضية لكونها على عمق أقل من 5 كيلومترات وبالمقاييس العلمية لدينا، 5 كيلومترات يعتبر ضحلًا جدًا؛ وهذا النوع من الزلازل تحصل خاصة في تلك المنطقة ليس لها تبعات، بمعنى ليس لها توابع كما الزلازل التي تحصل في خليج العقبة.
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