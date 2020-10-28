بسبب كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الألمانية للدوري الممتاز

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، عن عزم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إقامة الفعاليات الرياضية، بما فيها مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بدون جمهور، وذلك مع الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الالمانية تدرس بداية هذا المقترح من شهر نوفمبر المقبل، وذلك حماية لأرواح الجمهور.

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، نحو 15000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

أعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية اليوم، الأربعاء، عن رصد 14964 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، مقابل 11409 إصابات في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 464239 حالة.