الأردن تسجل 3087 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

أعلنت الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و32 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن "التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى، وهذا ما يدفعنا إلى فرض حظر التجوّل الشامل خلال نهاية الأسبوع".
وأضاف العضايلة أنه "تقرر فرض حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، وفقًا للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدّة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت".
وأوضح العضايلة في إيجاز صحفي الخميس، إنه "سيتم تكثيف انتشار الدوريّات التابعة لمديريّة الأمن العام، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث".
وقال فراس البكري، عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة، في وقت سابق، إن الحظر الشامل الذي تنفذه الدولة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لم يساعد كثيرا في وقف انتشار فيروس كورونا.
ورجح البكري إجراء تغيير على قرار حظر التجول الشامل نهاية كل أسبوع، معترفا بعدم حدوث تغيير على الحالة الوبائية في الأردن نتيجة فرض الحظر ليومين كل أسبوع.
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