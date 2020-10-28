في العناية المركزة.. كورونا يصيب الداعية السعودي عائض القرني

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، بنقل الداعية الشهير الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت التقارير الإعلامية انه تم نقل الشيخ عائض القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض يوم ٢٤ أكتوبر بعد تأكد إصابته بالفيروس قبل أن تتطوَّر حالته ليتم نقله صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض.

ويشار الي ان عائض القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي، له كثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات.

وولد القرني بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 الموافق 1379هـ، وحصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.