مطار سعودي يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا

نجح مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم في تحقيق إنجازا عالميًا جديدًا يضاف لقائمة الإنجازات والذي يتمثل في حصوله على "شهادة الاعتماد الصحي Airport Health Accreditation (AHA)" الممنوحة من قبل "مجلس المطارات الدولي (ACI)" كثاني مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد، وذلك من خلال تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة كوفيد-19 للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار العاصمة.

وبدوره أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض" المهندس محمد بن عبد الله المغلوث بأنه بعد الالتزام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد ، حصل مطار الملك خالد على هذا الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي (ACI)، والذي يأتي تأكيدًا على جهود الشركة في توفير أفضل السبل لتقديم تجربة سفر آمنة وصحية لمسافري مطار الملك خالد الدولي.

وذكر المغلوث أن تحقيق مطار الملك خالد الدولي لهذا الإنجاز العالمي يعد تعزيزًا لموقعه الاستراتيجي عالميًا، والتي طبقت فيه الشركة أعلى المعايير الصحة والسلامة وفقًا لما أقرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وبمايتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

وقال الرئيس التنفيذي أن “مطارات الرياض" حرصت منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية لبعض الفئات المستثناة، على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة وفقًا لتوجيهات هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة مع الحرص الشديد على راحة المسافرين بما يقدم لهم تجربة سفر آمنة ومتميزة على حد سواء.

وأضاف : كما عملت وبالتعاون مع كافة شركائها في مطار العاصمة وجميع الجهات المعنية لتسيير كافة الرحلات القادمة والمغادرة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وإعداد آلية متكاملة حول مراحل وصول المسافرين وتنظيم حركة المسافرين داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقًا لكافة التدابير الوقائية المتبعة بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات، يشدد على الالتزام بصحة ورفاهية المسافرين والموظفين والجمهور، وجودة بروتوكولات المطار الصحية الخاصة بـ كوفيد-19، كذلك تقييم التدابير والإجراءات الصحية التي أدخلها المطار في أعقاب جائحة كوفيد-19 حيث تشمل الجوانب التي يتم تقييمها ممارسات التنظيف والتطهير الصارمة، وتعزيز التباعد الجسدي عن طريق تغيير تصميم مرافق الموظفين والمسافرين، وحماية الموظفين، وكذلك التواصل الفعال مع المسافرين.

ويذكر أن مجلس المطارات الدولي (ACI) الذي يمنح شهادة الاعتماد الصحي للمطارات الدولية، هو منظمة غير ربحية تعنى بإدارة وتشغيل المطارات وتعزيز التعاون بينها وبين منظمات الطيران العالمية، ويضم المجلس 575 عضوا يديرون أكثر من 1633 مطارا في 179 دولة حول العالم