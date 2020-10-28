شروط القرض الاسري من بنك التسليف و خطوات التسجيل خطوة بخطوة

شروط القرض الاسري التي يضعها بنك التسليف و الادخار محل بحث دائم، حيث اعتدنا دائماً من بنك التنمية الاجتماعية أنه يقدم العديد من الخدمات المصرفية لعملائه و منها أنواع عديدة من القروض التي ترفع من مستوى معيشة المواطنين بالمملكة و تقدم لمحدودي الدخل، و منها قروض للأرامل، و المطلقات، و للمتقاعدين، و للمرضى، و للمقبلين على الزواج، و لأصحاب الحرف، و أخيراً و ليس آخراً للأسرة، و سوف نتطرق للحديث في هذا المقال عن شروط قرض الأسرة بالتفاصيل الكاملة تابع معنا.

شروط القرض الاسري

حيث يعتبر القرض الأسري أحد أهم خدمات بنك التسليف، حيث يقوم البنك بتمويل الاحتياجات الأسرية عبر توفير القروض الاجتماعية ذات الأثر الإيجابي و الفعال، و يقدم للأسر ذات الدخل المحدود، و هذه الشروط كالتالي:

يشترط ألا يتجاوز عُمر المقترض 70 عاماً. ألا يتجاوز عُمر الكفيل 55 عاماً. ألا يتجاوز الدخل الشهري لرب الأسرة 12,500 ريال. ألا يتجاوز دخل الفرد في الأسرة عن 2000 ريال سعودي، حيث يتم معرفة دخل الفرد عن طريق تقسيم قيمة دخل رب الأسرة الشهري على جميع أفراد الأسرة. يتم اعتبار الابن من ضمن أفراد الأسرة التي تحتاج إلى التمويل، بشرط ألا يتجاوز عمره 24 عاماً و ألا يكون موظفاً أو متزوجاً. يتم اعتبار البنت من ضمن أفراد الأسرة التي تحتاج إلى التمويل ما لم تكون متزوجة أو موظفة. للمرأة كل الحق في التقديم على القرض الأسري إذا كانت أرملة أو مطلقة أو تعول.

الضمانات مقابل التمويل الاسري

لا يقوم بنك التسليف بصرف أي قروض للتمويل الأسري إلا بعد تقديم رب الأسرة كافة الضمانات التي تضمن السداد و منها التالي :

تقديم كفالة من جهة عمل رب الأسرة مطابقة للضوابط و الشروط التي يضعها البنك.

تقديم كفالة شخصية من موظف حكومي.

تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض.

يقوم البنك بقبول أي ضمانات أخرى تضمن السداد، تحددها إدارة البنك، اقرأ عن “شروط بنك التسليف و الادخار الجديدة“.

شروط و متطلبات التقديم لموظفي الحكومة رجال

شروط القرض الاسري تختلف باختلاف وظيفة المتقدم و القطاع التابع له سواء حكومي أو خاص، و من متطلبات التقديم لموظفي الحكومة من الرجال التالي:

تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم و توقيع وختم موظف البريد، و يشترط أن يكون الموظف سعودي الجنسية. صورة من رقم الهوية الخاص بالمتقدم. صورة سجل أسرة المتقدم بالطلب. يشترط تقديم أصل نموذج 104 معبأ إلكترونياً و مطبوع من حساب المقترض في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مع استكمال جميع التوقيعات و يتم ختمه بختم رسمي من جهة عمل المتقدم، و يشترط ألا يتجاوز تاريخ اعتماد النموذج 60 يوماً. تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك و مختوم بختم البنك. تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب للمقترض، السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 و مختوم بختم البنك. تصريح يحتوي على بيانات المقترض من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. تصريح به بيانات الأبناء المعالين ساري المفعول، الذكور من عمر 18 إلى 24، و الإناث من عمر 18 فأكثر.

شروط و متطلبات التقديم لموظفي الحكومة نساء

يتم تقديم نفس متطلبات التقديم لموظفي الحكومة رجال السابق ذكرها، و يضاف إليها التالي:

صورة شهادات ميلاد الأبناء المعالين. تقديم أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع و مختوم بختم البنك، للمرأة المهجورة فقط. أصل نموذج مطابقة رقم الهوية للشهود في إقرار ذوي العصبة مطبوع و مختوم بختم البنك، للمرأة المهجورة فقط.

شروط القرض الاسري و متطلبات التقديم لموظفي القطاع الخاص رجال

لموظفي القطاع الخاص من الرجال أيضاً متطلبات عند التقديم على التمويل الأسري كالتالي:

نموذج تسليم البريد عليه اسم و توقيع المقترض، وختم موظف البريد سعودي الجنسية صورة من رقم الهوية الخاص بالمقترض. صورة من سجل أسرة المقترض. صورة من رقم الهوية الخاص بالكفيل. أصل نموذج 105 معبأ إلكترونياً و مطبوع من حساب المقترض و مختوم من جهة عمله، و يشترط ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم. أصل مفردات راتب المقترض موقع و مختوم، و يشترط ألا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوم. أصل مفردات راتب الكفيل موقع و مختوم، لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوم. تقديم شهادة مدد و أجور من موقع التأمينات الاجتماعية للمقترض، لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوم. تقديم أصل رقم حساب الأيبان موقع و مختوم بختم البنك. تصريح به بيانات العميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. تصريح به بيانات الكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. تصريح به بيانات الأبناء المعالين.

شروط و متطلبات التقديم لموظفي القطاع الخاص نساء

تشمل متطلبات التقديم لموظفي القطاع الخاص نساء، نفس متطلبات التقديم للرجال السابق ذكرها بالإضافة إلى التالي:

صور شهادات ميلاد الأبناء المعالين. أصل صك الإعالة موجه لبنك التسليف. أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع و مختوم من البنك، للمرأة المهجورة فقط. أصل نموذج مطابقة رقم هوية الشهود في إقرار ذوي العصبة مطبوع و مختوم، للمرأة المهجورة فقط.

شروط القرض الاسري و متطلبات التقديم للمتقاعد الحكومي رجال

للمتقاعد الحكومي أيضا الحق في التقديم على التمويل، و من متطلبات التقديم التالي:

نموذج تسليم البريد عليه اسم و توقيع المقترض و ختم موظف البريد سعودي الجنسية. صورة رقم هوية المقترض. صورة سجل أسرة المقترض. أصل رقم حساب الآيبان و مختوم بختم البنك. نموذج إقرار 106 و تفويض للمتقاعدين. تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104، مختوم بختم البنك. تصريح به بيانات العميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. تصريح به بيانات الأبناء المعالين.

متطلبات التقديم لمتقاعدة حكومي نساء

تشمل متطلبات التقديم على التمويل الأسري للمتقاعدات الحكومي من النساء نفس المتطلبات لمتقاعد حكومي رجال، بالإضافة إلى التالي:

صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين. أصل صك الإعالة موجه لبنك التسليف. أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع و مختوم من البنك، للمرأة المهجورة فقط. أصل نموذج مطابقة رقم الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة مطبوع و مختوم من البنك، للمرأة المهجورة فقط.

شروط القرض الاسري و متطلبات التقديم لمتقاعد تأمينات رجال

تشمل نفس متطلبات التقديم لمتقاعد حكومي رجال بالإضافة إلى التالي:

أصل نموذج 105 معبأ إلكترونياً و مطبوع من حساب طالب التمويل و مختوم بختم جهة العمل، و يشترط ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم. تعريف بالراتب التقاعدي للمقترض من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أصل مفردات راتب الكفيل موقع و مختوم من جهة عمله، لا يتجاوز تاريخ التوقيع 60 يوم. تصريح بيانات الكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

متطلبات التقديم لمتقاعدة تأمينات نساء

تشمل نفس متطلبات متقاعدي التأمينات رجال، مع إضافة المتطلبات الخاصة بالمرأة المهجورة.

عشر خطوات رئيسية لتقدم في طلب تمويل الأسرة

يقدم لك بنك التنمية الاجتماعية خدمة دليل المستخدم، يساعدك في طلب تمويل الأسرة، و لذلك اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، و من ثم إلى تمويل الأسرة.

اضغط على أيقونة ” التقديم الإلكتروني”، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية، الدخول إلى خدمة “طلب تمويل جديد”.

قم باختيار البرنامج المراد تقديم الطلب له ” منتجات الأفراد”، اضغط على “تقديم”.

الضغط على ” الرئيسية” و اختيار ” برامج البنك التمويلية”، اضغط على أيقونة ” مشاهدة الفيديو” و قم بالإجابة على الأسئلة.

الضغط على أيقونة ” إعادة مشاهدة المقطع” ، و الإجابة على الأسئلة.

بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، اضغط على أيقونة ” الذهاب إلى نتيجة الاختبار”.

قم باختيار نوع التمويل المراد التقديم له، اضغط على أيقونة ” تقديم”.

قم بقراءة التعهد الذي أمامك، ضع علامة صح على أيقونة ” أتعهد بأنني قرأت و اطلعت على جميع ما ورد في الإقرارات و التعهدات أعلاه و أوافق على جميع ما ورد فيها”، و قم باختيار الفرع المحبب إليك.

سوف تظهر نافذة بها تسجيل الطلب، قم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، قم بوضع صح على أيقونة ” أتعهد أنا مقدم الطلب بصحة جميع البيانات المدخلة و يحق للبنك اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاهي في حال ثبوت عدم صحتها”، ثم الضغط على “احفظ”.

قم بتسجيل جميع بيانات تعهد العمل، اضغط على “حفظ”.

قم بتحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه، ثم اضغط على “حفظ”.

سوف يظهر لك أنه تم التقدم بطلب التمويل بنجاح، اقرأ عن ” تمويل الراجحي الجديد “.

و بذلك نكون قد قدمنا لك شروط القرض الاسري، ومتطلبات التقديم للحصول على التمويل، و طريقة التقديم الإلكتروني، قم بعد ذلك بطباعة استمارة بريد و نموذج الإقرار و التفويض، و استكمال جميع الوثائق المطلوبة و تسليمها للبريد في الموعد المحدد لك.