موسكو : الرغبة فى تسييس جائحة كورونا المستجد تعتبر السيناريو الأسوأ

وأكد ريابكوف، فى كلمته خلال منتدى أعمال مجموعة "البريكس" فى موسكو عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، "أن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد أدى فى غضون أشهر إلى تغيير نمط الحياة، حيث تواجه الهيئات السياسية والاقتصادية العالمية والمؤسسات الدولية والدول نفسها تحديات غير مسبوقة".

وأضاف:" لا يزال يتعين علينا جميعا إجراء تحليل شامل لعواقب الجائحة ووضع نهج جماعى للتغلب عليها، إذ أظهرت أزمة كورونا بوضوح الترابط بين الدول والطابع العابر للحدود للتهديدات الحديثة".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسى بالقول :"إن حالة الاقتصاد الكلى غير المواتية بالفعل ساءت بسبب عواقب الوباء ودخل الاقتصاد العالمى فى حالة ركود، وهناك انخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى وانخفاض كبير فى التجارة الدولية والاستثمارات، كما أن هناك فجوة فى سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية فى حالة اضطراب مستمر".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، على ضرورة تجنب الرغبة فى تسييس موضوع فيروس "كوفيد-19"، معتبرا أن هذا الأمر هو السينارية الأسوأ.