بايدن يطالب الأمريكيين بإنهاء عهد الفوضى

وكتب بايدن، على "تويتر" اليوم الأربعاء: "أمريكا فى مفترق طرق"، مضيفا: "يمكننا اختيار 4 سنوات أخرى من الفوضى التى يصنعها الرئيس الحالى دونالد ترامب والانقسام الذى يتسبب فيه".
وتابع بحسب "سبوتنيك" : "أو يمكننا اختيار مسار مختلف عن الذى نعيشه فى عهد ترامب هو مسار النور والأمل"، مضيفا: "القرار بأيديكم".
ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالى، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، فى حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، فبينما يرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد، فى الولايات المتحدة.
ويحذر المرشح الديمقراطى من أنه فى حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب فى منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا فى الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.
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