أسطول بحر الشمال الروسى يختبر صاروخا جديدا مضادا للغواصات

وذكر المكتب الصحفى لأسطول بحر الشمال الروسى فى بيان اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية: " لقد قامت أحدث فرقاطة تابعة لأسطول بحر الشمال أسطول "الأميرال كاساتونوف" بإطلاق صاروخ مضاد للغواصات فى منطقة تدريب الأسطول فى بحر بارنتس".
وأضاف البيان:" أن هذا الإطلاق الصاروخى جرى بنجاح كجزء من اختبارات التأهيل التسلسلية للصاروخ "، مشيرا إلى أن إحدى الغواصات النووية التابعة لأسطول بحر الشمال قامت بمراقبة الطوربيد، الذى انفصل عن الصاروخ، تحت الماء.
وأوضح البيان أن طائرة من طراز "إيل-38" مضادة للغواصات وطائرة مروحية من طراز "كا-27" وزورق طوربيد رافقوا عملية إطلاق الصاروخ، لافتا إلى طاقم الفرقاطة القتالية أظهر أثناء الإطلاق الصاروخى ثقته فى امتلاك المعدات العسكرية وحرفية عالية فى التدريب البحرى.
ولم يحدد البيان نوع الصاروخ ، الذى جرى اختباره، من قبل بحارة الفرقاطة "الأميرال كاساتونوف".
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