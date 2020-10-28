الانتخابات الأمريكية .. بايدن يتعهد بضمان أمن إسرائيل

وأفاد الموقع الإلكترونى "I24 NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات بايدن جاءت خلال كلمة له فى الذكرى الثانية للهجوم على كنيس "شجرة الحياة" فى بيتسبرج فى ولاية بنسلفانيا، والتى تعهد فيها بمواجهة العداء للسامية بكل حزم.

وقال بايدن، بحسب "سبوتنيك"، إنه إذا فاز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة، فإنه سيتصدى بكل قوة لـ"معاداة السامية لأن هذه المعاداة سرطان أدى إلى زيادة خطيرة فى جرائم الكراهية على مدى السنوات الأربع الماضية".

وشدد قائلا: "إذا حظيت بشرف انتخابى، فلكم كلمتى: سنندد بقوة بهذا الشر مهما كان مصدره"، متعهدا بالمزيد من الأموال لتأمين دور العبادة وبرامج ضد التطرف الداخلى، مؤكدا: "سأعمل مع حليفتنا إسرائيل لضمان قدرتها الدائمة على الدفاع عن نفسها والسعى لتحقيق السلام الدائم عن طريق حل الدولتين".

وأظهر استطلاع للرأى مؤخرا أن بايدن يحظى بتقدم ملحوظ أمام غريمه، دونالد ترامب، من حيث الدعم اليهودى، إذ يدعمه نحو 75 فى المئة من يهود أمريكا.

وعرض استطلاع آخر أنه قد يكون هناك انقسام عميق فى الجالية اليهودية الأمريكية، حيث اختار اليهود الأرثوذكس بأغلبية ساحقة الرئيس الحالى، ترامب.