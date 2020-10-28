سويسرا تسجل أعلى نسبة من إصابات كورونا منذ مارس الماضى

أعلن المكتب الفيدرالى السويسرى للصحة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8616 حالة إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 24 حالة فى جميع الكانتونات السويسرية، لتبلغ الإصابات أعلى نسبة منذ بداية مارس الماضى 2020.





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