بريطانيا تسجل 310 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا يوم الأربعاء، تسجيل 24701 إصابة جديدة بـ"كوفيد – 19"، ما يشكل ارتفاعا في الإصابات بالفيروس مقارنة مع 22885 حالة سجلت الثلاثاء.
وأشارت إلى تسجيل 310 حالة وفاة بالفيروس.
وارتفعت الحالات الجديدة من أدنى مستوى لها في أسبوع، مع ارتفاع عدد الوفيات في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي.
وسجلت بريطانيا إجمالي إصابات بكورونا بلغ 942276 حالة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 45675 حالة وفاة.
وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7.5 مليون شخص على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.
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