سويسرا تعلن قيودا جديدة بسبب كورونا

اعلنت الحكومة في سويسرا، اليوم الأربعاء، فرض قيود قوية بداية من الغد، وذلك في محاولة للسيطرة على ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبداية من الغد، تغلق النوادي الليلية أبوابها نهائيا، وتغليق البارات والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

كما تقرر منع أي تجمعات لأكثر من 50 شخصا، وكذلك منع أي فعاليات رياضية أو ثقافية يكون فيها أكثر من 15 شخصا.

وفرضت السلطات في سويسرا ارتداء الكمامة بشكل إجباري في الشوارع والمواصلات العامة، والاماكن العامة.

وتواجه أوروبا موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أقوى من الموجة الأولى حيث سجلت إصابات بمستويات قياسية.