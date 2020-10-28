اعلنت الحكومة في سويسرا، اليوم الأربعاء، فرض قيود قوية بداية من الغد، وذلك في محاولة للسيطرة على ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وبداية من الغد، تغلق النوادي الليلية أبوابها نهائيا، وتغليق البارات والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.
كما تقرر منع أي تجمعات لأكثر من 50 شخصا، وكذلك منع أي فعاليات رياضية أو ثقافية يكون فيها أكثر من 15 شخصا.
وفرضت السلطات في سويسرا ارتداء الكمامة بشكل إجباري في الشوارع والمواصلات العامة، والاماكن العامة.
وتواجه أوروبا موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أقوى من الموجة الأولى حيث سجلت إصابات بمستويات قياسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سويسرا تعلن قيودا جديدة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.