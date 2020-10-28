تصعيد خطير.. أمريكا تؤكد استعدادها لنشر صواريخ فتاكة موجهة لروسيا

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين في كلمة له بمعهد هدسون في واشنطن: "سننشر مثل تلك الصواريخ في أوروبا إن اضطررنا لذلك من أجل كبح جماح روسيا".
وكانت روسيا دعت الولايات المتحدة إلى العمل المشترك من أجل حل المشكلات المتعلقة بتمديد معاهدة الأسلحة الهجومية (نيوستارت 3) الجديدة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن هناك أملًا في أن يتمكن الدبلوماسيون الروس والأمريكيون من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت) لمدة عام واحد دون أي شروط مسبقة.
وأضاف: "على الأقل لدينا أمل في أن نتمكن من التحدث، دبلوماسيونا ودبلوماسيونا الأمريكيون، ودعونا نأمل أنهم ما زالوا يتوصلون إلى اتفاق على تمديد المعاهدة لمدة عام واحد".
وتابع: "لدينا الكثير من المحاولات المعقدة والصعبة للغاية للتغلب على الخلافات الكبيرة القائمة بين البلدين، وعلينا السير في طريق هذه المفاوضات".
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