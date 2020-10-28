تصعيد خطير.. أمريكا تؤكد استعدادها لنشر صواريخ فتاكة موجهة لروسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر صواريخ أسرع من الصوت صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا من أجل كبح جماح روسيا.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين في كلمة له بمعهد هدسون في واشنطن: "سننشر مثل تلك الصواريخ في أوروبا إن اضطررنا لذلك من أجل كبح جماح روسيا".

وكانت روسيا دعت الولايات المتحدة إلى العمل المشترك من أجل حل المشكلات المتعلقة بتمديد معاهدة الأسلحة الهجومية (نيوستارت 3) الجديدة.