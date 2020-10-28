واشنطن تتهم بكين بتهديد مواطنين صينيين بأمريكا لإجبارهم على العودة

وجهت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى الصين بسبب ما وصفته بـ "الممارسات غير القانونية" على الأراضي الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في مؤتمر صحفي مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (الإف.بي.آي)، إنه تم توجيه اتهامات لثمانية صينيين في قضية توجيه تهديدات ضد مواطنين لدفعهم للعودة إلى الصين، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وشددت العدل الأمريكية أنها تعمل على وقف تهديدات بكين ضد الصينيين الذين يعيشون بأمريكا، مضيفة: " "لن نقبل التصرفات الصينية داخل الأراضي الأمريكية".

واعتبرت وزارة العدل الأمريكية "تصرفات الصين تخالف القوانين الأمريكية"، لافتة إلى أن المتهمين الصينيين عملوا في العديد من الولايات الأمريكية.

من جانبه، أكد مكتب الإف بي آي، أن تهديدات بكين لمواطنيها الذين يعيشون داخل أمريكا ليس مقبولًا، مضيفًا: "تصرفات الصين لا يمكن أن نتوقعها من أي دولة مسؤولة".

وتابع: "هناك هجمات عبر الإنترنت ضد مواطنين أميركيين مصدرها الصين".

وشدد الإف بي آي على أن الصين تريد أن تتخطى الولايات المتحدة بأي طريقة ممكنة لكي تصبح الدولة العظمى الأولى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وشركائها سيواصلون محاسبة الصين.