الصحة العالمية: أعلى معدل إصابات بـ كورونا بإفريقيا في أسبوع

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل كينيا ثاني أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الاسبوع الماضي.

ووفقا للأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، سجلت كينيا خلال الأسبوع الماضي 4594 إصابة جديدة بكورونا، وهو ثاني أكبر عدد إصابات خلف جنوب إفريقيا.

وفي نفس الفترة ، سجلت كينيا ثالث أعلى وفيات بالفيروس في إفريقيا. وقد تجاوزت إثيوبيا (73 حالة وفاة) وجنوب إفريقيا (536) حالة وفاة.

وسمحت الحكومة الكينية بإعادة فتح المدارس جزئيًا وخففت حظر التجول الليلي ورفعت أيضًا عمليات الإغلاق التي كانت مفروضة على المناطق المعرضة للخطر بما في ذلك العاصمة نيروبي.

إلى جانب كينيا، واصلت إثيوبيا المجاورة أيضًا الإبلاغ عن أعداد كبيرة من الإصابات الجديدة بكورونا، حيث سجلت 4424 حالة في الأيام السبعة الماضية، وهو ثالث أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في إفريقيا.