بسبب جرائم شرق المتوسط.. فرنسا تعلن تأييدها فرض عقوبات على تركيا

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، تأييدها فرض عقوبات على تركيا بسبب الجرائم التي ترتكبها في شرق المتوسط.

وكانت الحكومة القبرصية أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها يتتخذ إجراءات ضد تركيا، في حالة عدم توقف اعتدائها في المتوسط، قبل اجتماع المجلس الأوروبي.

وبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في اتصال هاتفي أزمتي ليبيا وشرق المتوسط.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن دعمه لموقف قبرص في أزمة شرق المتوسط ضد الموقف التركي.

وكان وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس توجه إلى العاصمة اليونانية أثينا أمس الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل.

ووفقا لصحيفة "إن قبرص"، يأتي على رأس جدول الأعمال التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، وتعزيز التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، مع التركيز على الطاقة والسياحة والاقتصاد.