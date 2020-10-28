برقية تهنئة من ملك البحرين إلى العسومي لاختياره رئيسا للبرلمان العربي

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين، برقية تهنئة وتبريك إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمناسبة اختياره لتولي رئاسة البرلمان العربي.

وأعرب ملك البحرين فى البرقية عن خالص تهانيه لرئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة مشيدًا، بهذا الإنجاز البارز الذي يضاف إلى رصيد الانجازات التي يحققها أبناء المملكة في مختلف المجالات ، منوها بالخطوات المتقدمة التي قطعتها المملكة وتبوؤها لمكانتها في الحياة الديمقراطية في ضوء المسيرة التنموية الشاملة.

وأشاد ملك البحرين، بجهود العسومي في خدمة المملكة ورفع اسمها عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية، متمنيا له جلالته التوفيق والنجاح في القيام بجميع المهام والمسؤوليات المناطة به على أكمل وجه.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعًا عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، وسيعمل البرلمان العربي على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساس يحقق التضامن العربي، ودعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الحلولِ السياسية لإنهاء النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية.

وقال "العسومي" خلال جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي جرت اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وفاز فيها عادل عبد الرحمن العسومي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين، أنه سيعمل أيضًا في الجانب الاقتصادي والإنساني والاجتماعي تحقيقًا لتطلعات الشعب العربي في العيش الكريم.