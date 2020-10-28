بريطانيا تسجل 24701 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجل 24 ألفا و701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بكورونا، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7.5 مليون شخص على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.
ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إغلاق المطاعم في البلاد بداية من الإثنين المقبل وحتى نهاية شهر نوفمبر، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت إذاعة دويتش فيله الألمانية، انه تقرر الإبقاء على المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، وعدم إغلاقها.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، عن عزم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إقامة الفعاليات الرياضية، بما فيها مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بدون جمهور، وذلك مع الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.
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