الإمارات: ندعم كل ما يحفظ أمن السودان وسلامته

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على دعم الإمارات للسودان في كل ما يحفظ سلامته وأمنه.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ناقش الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف الجوانب إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما استعرض بن زايد وحمدوك تطورات انتشار جائحة " كورونا " وسبل مواجهة تداعياتها وجهود البلدين والمجتمع الدولي في الحد من آثارها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

وهنأ بن زايد رئيس الوزراء السوداني باتفاق السلام الذي وقعته مؤخرا الحكومة السودانية في جوبا، متطلعًا إلى أن يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وأكد ولي عهد أبوظبي ثقته في قدرة الشعب السوداني الشقيق على المضي قدما نحو السلام وصناعة مستقبل مشرق لأبنائه يقوم على أسس التعايش والتسامح والتعاون المشترك، مكررًا التأكيد على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم السودان الشقيق في كل ما يحفظ سلامته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والسلام والازدهار.

من جانبه أعرب حمدوك عن بالغ شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان في مختلف الظروف، مشددًا على عمق العلاقات الأخوية الإماراتية - السودانية ومتانة الروابط التي تجمع شعبي البلدين.

كما ثمن حمدوك مواقف الشيخ محمد بن زايد آل ومبادراته لإرساء أسس السلام والاستقرار في المنطقة لما فيه خير شعوبها أمنا وتنمية وازدهارا.