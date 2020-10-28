انقطاع الكهرباء وانتشار فرق الإنقاذ.. ماذا يحدث فى الكويت؟

أفادت صحيفة الحقيقة الإلكترونية الكويتية أن الكثير من فرق الإنقاذ انتشرت في محافظة حولي الكويتية بعد انقطاع التيار الكهربي بعد ورود بلاغات حول تعلق مصاعد بداخله أشخاص.
وأدى خروج محطة التحويل الرئيسية «السالمية W»، عن الخدمة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن عدة مناطق في محافظة حولي بالكويت.
وتعطلت إشارات المرور جراء الانقطاع ما سبب ازدحاما كبيرا في حولي والسالمية.
وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة تعمل حاليا في الموقع لإعادة التيار بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن الانقطاع جزئي ويشمل مناطق السالمية وحولي وميدان حولي والرميثية وبيان والجابرية
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