أمريكا: الصين تقوم بجمع بيانات جينية لمواطني الدول الأخرى

اتهم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الصين بأنها تقوم بجمع بيانات جينية لمواطني الدول الأخرى من أجل استخدامها لخدمتها لاحقًا.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين، خلال مؤتمر مرئي بمعهد هدسون في واشنطن إن "الصينيون يفعلون ذلك مع الجينات. إنهم يقترحون إجراء اختبارات جينية مجانًا حول العالم ويحاولون الحصول على خرائط جينية لجميع الدول".

وأضاف: "هذا لا يساعد شركات الأدوية الخاصة بهم فقط من خلال منحهم ميزة هناك، بل يمنحهم قاعدة بيانات لا تصدق تساعدهم على كيفية التعامل مع مجموعة محددة وبلدان محددة.. هذا يدعو لقلق بالغ".

وشهدت العلاقات بين الصين وأمريكا في الآونة الأخيرة توترًا شديدًا، عقب اتهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخلق الصين لفيروس كورونا ونشره حول العالم بطريقة مقصودة، وهو ما تنفيه بكين.

كما لعبت أزمة تايوان دورًا كبيرًا في اشتداد التوتر بين بكين وواشنطن، حيث تقوم الأخيرة بدعم تايوان للحفاظ على استقلالها، وهو ما يعارض مصلحة الصين التي تعتبر تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.