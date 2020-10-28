مجلس الوزراء الكويتي يصدر قرارا عاجلا بشأن الانتخابات

أفادت صحيفة القبس ان مجلس الوزراء الكويتي أقر في اجتماعه الاستثنائي اليوم رسميًا عدم إقامة أي مقرات انتخابية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية ان وزارة الصحة استعرضت خلال الاجتماع الأوضاع الصحية في البلاد، ونظام التطعيم وخطورة التجمعات وعلى ضوئها تم اتخاذ قرار عدم إقامة أي مقر انتخابي أو تجمعات أو اجتماعات عند المرشحين.
واكدت المصادر على وجود لجنة حكومية مشتركة، سترصد مخالفات الاشتراطات الصحية، ومن يتم رصده سيتم تطبيق أقصى العقوبات في حقهم.
وشددت المصادر على أن الصحة سترفع توصية فورًا في حال رصدت زيادة في تجمعات المرشحين بضرورة تطبيق الحظر منعا لانتشار العدوى.
وعن قائمة الدول الـ 34 الممنوعة من دخول البلاد، بينت المصادر أنها مستمرة حتى إشعار آخر.
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