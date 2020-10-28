أخبار اليمن : المؤتمر وحلفائه يدعون للمشاركة الفاعلة في الاحتفالات بـ(المولد النبوي)

المؤتمر وحلفائه يدعون للمشاركة الفاعلة في الاحتفالات بـ(المولد النبوي)
هنأ المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أبناء الشعب اليمني والامتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وازكى التسليم .
واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ان الاحتفال بمولد خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم هذا العام يأتي في وقت يتعرض فيه نبي الاسلام الى إساءات متعمدة من قبل بعض الدول والإعلاميين وهو ما يجعل من الأهمية بمكان اظهار تمسكنا ودفاعنا عن الإسلام ورسوله ورفض الإساءة إليهما باي شكل من الأشكال .
ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قيادات وقواعد المؤتمر واحزاب التحالف في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية إلى المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي ستقام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخص المهرجان الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .
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