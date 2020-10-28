”فرانس برس”:أمريكا تعتقل 5 صينيين تصفهم بـ”العملاء” الذين يستهدفون خصوم بكين 

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توقيف 5 أشخاص صينيين وصفتهم بالعملاء، لاستهداف خصوم بكين.
أعلن مسؤولون أمريكيون، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس"، توقيف 5 عملاء صينيين في الولايات المتحدة، لدورهم في عملية استهدفت معارضي الحكومة الصينية.
وقال مساعد المدعي العام جون ديمرز إنه تم توجيه اتهامات لثمانية أشخاص متورطين في "عملية إنفاذ قانون صينية غير مشروعة تعرف باسم "فوكس هانت" هنا في الولايات المتحدة".
قال ديمرز إن الصين وصفت "فوكس هانت" بأنها حملة لمكافحة الفساد، لكن في كثير من الحالات يكون المطاردون من المعارضين لرئيس الحزب الشيوعي شي (جين بينغ) - خصوم سياسيون ومعارضون ومنتقدون".
وقال إن خمسة عملاء صينيين اعتقلوا في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ويعتقد أن الثلاثة الآخرين موجودون في الصين.
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