عاجل .. بسبب كورنا .. فرنسا تعلن الإغلاق الشامل

وأكد ماكرون، أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أسرع، ونحتاج إلى إجراءات جديدة لمواجهة انتشار كورونا، مشددًا أن جميع المناطق فى حالة تأهب قصوى بسبب انتشار وباء كورونا.

ولفت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 36 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.