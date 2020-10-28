وأكد ماكرون، أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أسرع، ونحتاج إلى إجراءات جديدة لمواجهة انتشار كورونا، مشددًا أن جميع المناطق فى حالة تأهب قصوى بسبب انتشار وباء كورونا.
ولفت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 36 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. بسبب كورنا .. فرنسا تعلن الإغلاق الشامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.