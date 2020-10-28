معيبة وغير مفيدة.. مسئولة بريطانية تفجر مفاجأة عن لقاح كورونا

دعت كيت بينجهام، رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، من الجميع عدم التفاؤل بشأن الجيل الأول للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحذرت المسئولة البريطانية وفق ما نقلته صحيفة "خبر ترك" التركية من أن تكون التطعيمات الأولى ضد فيروس كورونا معيبة وغير مفيدة للجميع.

وأضافت: "اللقاحات الأولى التي سيتم إنتاجها لن تكون مثالية على الأرجح، لقاحات الجيل الأول قد تكون معيبة وغير مفيدة للجميع، ويجب أن نكون مستعدين لذلك جيدا".

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن توفير 2,5 مليار يورو للقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، أمس الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وأنه وضع نفسه في العزل الذاتي.