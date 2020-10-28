دولة إفريقية تصل إلى مناعة القطيع ضد كورونا

رجح العلماء في جنوب إفريقيا، أن تكون الدولة قد شكلت نوعا من المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب تفشٍ كبير خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وأعرب عالم اللقاحات في جنوب إفريقيا، البروفيسور شبير مهدي، لشبكة سكاي نيوز البريطانية عن اعتقاده أن فيروس كورونا قد حفز مستوى من المناعة لدى ما يقرب من 12 إلى 15 مليون شخص.
وأضاف الخبير في تصريحات أنه تم الوصول إلى نوع من مناعة القطيع في بعض المقاطعات بالبلاد.
وكانت جنوب إفريقيا قد احتلت المرتبة الخامسة ضمن الأكثر تضررا من الفيروس، في ذروة التفشي، خلف الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا.
وتأكد الخبراء في كيب تاون من التوصل إلى وجود اجسام مضادة للفيروس في أجساد غالبية الشعب عقب الحصول على عينة من الدم في مراكز الصحة المحلية.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مفاجأة وهي تكوين ما يقرب من 40% من المشاركين لاجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أجسادهم.
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