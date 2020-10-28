توبيخ مؤسس شركة تويتر خلال استجواب أمام الكونجرس.. تفاصيل

وبدأ النقاش حول كيفية تعامل المنصات الإلكترونية الشهيرة مع المحتوى السياسي الذي يتم نشره على المنصات، وذلك في ظل الأزمة التي اندلعت بعد قيام شركة "تويتر" بحجب منشور لصحيفة "نيويورك بوست" عن نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وحاول دورسي الدفاع على وجه الخصوص عن القسم 230 الخاص بقانون آداب الاتصالات، بينما ضغط السيناتور الجمهوري، تيد كروز على دورسي حول ما إذا كان يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على الانتخابات بأي طريقة كانت.
وقال مؤسس "تويتر": "القسم 230 أعطى خدمات الإنترنت أداتين مهمتين.. الأولى توفير الحصانة من المسائلة القانونية عن مستوى المستخدم، الثانية توفير الحماية لإدارة المحتوى أو إزالته طالما كان ذلك يتم بحسن نية".
وأضاف: "هذا هو مفهوم حسن النية الذي يعترض عليه الكثير منكم اليوم. البعض منكم لا يثق في أننا نتصرف بحسن نية".
ورد السيناتور الجمهوري تيد كروز بلهجة من الحدة على إدعاءات دورسي قائلًا: "من بحق الجحيم انتخبك وأعطاك السلطة لاختيار ما يتم الإبلاغ عنه على وسائل التواصل الاجتماعي وما هو مسموح للشعب الأمريكي لسماعه؟
من حانبه، سأل السيناتور الجمهوري، كوري جاردنر، مؤسس تويتر حول قيام المنصة بوضع علامة "المعلومات الضللة" على تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما تركت الشركة تغريدات المرشد الأعلى الإيراني أية الله خامنئي عن "الهولوكوست".
ووجه جاردنر سؤاله إلى دورسي قائلًا: "هل تؤمن بأن إبادة الهولوكوست وقعت بالفعل؟ نعم أم لا"، فأجاب دورسي نعم.
ورد جاردنر: "إذا أنت ستصدق أنه عندما يقول شخص ما إنه من المحتمل أن إبادة الهولوكوست لم تحدث سيكون بذلك ينشر معلومات مضللة. نعم أم لا؟" ليرد دورسي قائلًا نعم.
وأنهى جاردنر حديثه: "أقدر إجاباتك على ذلك لكن هذا يفاجئني لأنه بعد كل شيء هذا ما فعله أية الله خامنئي بالفعل ولا تزال تغريداته موجودة على منصتكم.
من حانبه، سأل السيناتور الجمهوري، كوري جاردنر، مؤسس تويتر حول قيام المنصة بوضع علامة "المعلومات الضللة" على تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما تركت الشركة تغريدات المرشد الأعلى الإيراني أية الله خامنئي عن "الهولوكوست".
ووجه جاردنر سؤاله إلى دورسي قائلًا: "هل تؤمن بأن إبادة الهولوكوست وقعت بالفعل؟ نعم أم لا"، فأجاب دورسي نعم.
ورد جاردنر: "إذا أنت ستصدق أنه عندما يقول شخص ما إنه من المحتمل أن إبادة الهولوكوست لم تحدث سيكون بذلك ينشر معلومات مضللة. نعم أم لا؟" ليرد دورسي قائلًا نعم.
وأنهى جاردنر حديثه: "أقدر إجاباتك على ذلك لكن هذا يفاجئني لأنه بعد كل شيء هذا ما فعله أية الله خامنئي بالفعل ولا تزال تغريداته موجودة على منصتكم.
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