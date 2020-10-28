توبيخ مؤسس شركة تويتر خلال استجواب أمام الكونجرس.. تفاصيل

استجوب الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، رؤساء شركات الانترنت، فيسبوك وجوجل وتويتر، إلا أن جلسة الاستجواب شهدت نقاشًا حادًا بين السيناتور الجمهوري، تيد كروز، ومؤسس تويتر، جاك دورسي.

وبدأ النقاش حول كيفية تعامل المنصات الإلكترونية الشهيرة مع المحتوى السياسي الذي يتم نشره على المنصات، وذلك في ظل الأزمة التي اندلعت بعد قيام شركة "تويتر" بحجب منشور لصحيفة "نيويورك بوست" عن نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وحاول دورسي الدفاع على وجه الخصوص عن القسم 230 الخاص بقانون آداب الاتصالات، بينما ضغط السيناتور الجمهوري، تيد كروز على دورسي حول ما إذا كان يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على الانتخابات بأي طريقة كانت.

وقال مؤسس "تويتر": "القسم 230 أعطى خدمات الإنترنت أداتين مهمتين.. الأولى توفير الحصانة من المسائلة القانونية عن مستوى المستخدم، الثانية توفير الحماية لإدارة المحتوى أو إزالته طالما كان ذلك يتم بحسن نية".