سعد الحريري يكشف حقيقة تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية

نفى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، جميع الأنباء المتداولة حول تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها "غير دقيقة".
وكتب الحريري في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اولًا: ان ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة هو غير دقيق ولا يمت للحقيقة بأي صلة لا من قريب او من بعيد".
وأضاف: "ثانيًا: ان موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان بعدم تسريب او بث اي اخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها".
وتابع: "ثالثًا: ان الاجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي اجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والايجابية".
يأتي ذلك في ظل انتظار الشارع اللبناني تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب تكليف سعد الحريري بتشكيلها.
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