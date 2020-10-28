توقعوا إجراءات صعبة| فرنسا تسجل 36 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين قال للمواطنين في تصريحات صحفية: "توقعوا إجراءات صعبة"، وذلك قبل خطاب ماكرون اليوم.

فيما قالت مصادر مطلعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الخيارات التي يتم تصورها لبعض المناطق تشمل تقييد حركة الناس في عطلات نهاية الأسبوع، وإغلاق المتاجر غير الضرورية، وبدء إجراءات حظر التجول.

وكانت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، أعلنت تسجيل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا منذ أبريل الماضي، فرصدت 523 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت خلال نفس التوقيت، 33417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 26711 أمس الاثنين، و52010، يوم الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى مليون و138507 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 34716 حالة.