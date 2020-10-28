تصعيد خطير.. الإمارات تعلق على الهجمات الإرهابية الحوثية ضد السعودية

أدانت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الخارجية الإماراتية وفق وكالة الأنباء أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط هجمات إرهابية خططت لها ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين في السعودية.