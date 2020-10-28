أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الحوثيين في إطلاق طائرات بدون طيار مستهدفة مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز مجددًا استنكار المملكة ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة.
كما أكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.
وشدد مجددًا على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
كما ثمن الفايز قدرات قوات التحالف العربي ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد عربي بشأن هجمات الحوثيين ضد السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.