أول رد عربي بشأن هجمات الحوثيين ضد السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الحوثيين في إطلاق طائرات بدون طيار مستهدفة مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز مجددًا استنكار المملكة ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة.

كما أكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وشدد مجددًا على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

كما ثمن الفايز قدرات قوات التحالف العربي ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.