بيان عاجل من التحالف عن إحباط هجمات إرهابية تستهدف السعودية

وقال التحالف في بيان، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان، وفقًا لقناة "العربية".
وأضاف البيان: "تم التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين نحو السعودية لاستهداف المدنيين".
وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق من اليوم بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأشار العقيد المالكي، إلى استمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.
وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و (الجوف).
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