بيان عاجل من التحالف عن إحباط هجمات إرهابية تستهدف السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، إحباط هجمات إرهابية خططت لها ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين في السعودية.

وقال التحالف في بيان، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان، وفقًا لقناة "العربية".

وأضاف البيان: "تم التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين نحو السعودية لاستهداف المدنيين".