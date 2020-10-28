تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال حتي 30.000 ريال سعودي ويناسب جميع الفئات

يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن افضل التمويلات الشخصية بأبسط الشروط، حيث أن الكثير من البنوك بالمملكة السعودية تقدم العديد من الخدمات التمويلية التي يحتاجها بعض المواطنين السعودين الذين يمرون بأزمات مالية، أو الأسر الذين تزايدت عليهم المسؤليات واصبحو غير قادرين علي العيشة، فيلجئون للتوجه الي خدمات الدولة، حيث وفرة الكثير من البنوك بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التمويلية للمواطنين، لقدرتهم لعمل مشروع خاص بهم لذياده الدخل المالي.

تقدم شركة اكسترا السعودية الكثير من الخدمات التمويلية والتي تناسب جميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، حيث انه يصل هذا التمويل الي 30.000 ألف ريال سعودي ويبدأ من 4000 ريال سعودي، ويمكن الحصول علي التمويل للمواطنين السعودين والمتقاعدين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة اكسترا تعد من افضل الشركات التي تقدم خدمات التمويلية، والتي تقدم خدمات بسيطة تناسب الظروف المادية للمواطنين، فهي تقدم تمويل يبدأ من أربعة ألاف ريال سعودي وبأطول فترة سداد والتي يناسب جميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الإخباري”عن كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من شركة اكسترا السعودي والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي تمويل من شركة اكسترا السعودية

يتوفر لدي تمويل اكسترا السعودي العديد من المميزات من أهمها انه انه تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتمويل يبدأ من أربعه ألاف ريال سعودي ويصل الي 30.000 ألف ريال سعودي للمواطنين السعودين والمتقاعدين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويمكن للراغبين في الحول علي التمويل الشخصي اتباع الشروط والأحكام اللازمة وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

يجب علي العميل المتقدم أن يتراوح عمرة ما بين واحد وعشرون الي خمسة وعشرون عام والراتب الشهري لهو لا يقل عن 12000 ألف ريال سعودي، يجب علي العميل المتقدم التي يتراوح ما بين خمسة وعشرون عام ألا يزيد عن 60 عام ولا يمكن أن يقل الراتب الشهري عن خمسة ألاف ريال سعودي، يجب ألا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة شهوري للمواطن السعودي، يجب ألا تقل مدة خدمة العمل عن عاما كاملا للمقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون جهة العمل التي يعمل بها المتقدم أن تكون معتمدة لدي برنامج تسهيل.