الخدمة الإلكترونية صرف رواتب ومعاش المتقاعدين المؤسسة العامة للتقاعد

قامت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة للمتقاعدين في أرجاء المملكة السعودية للتواصل مع المستفيدين من صرف رواتب المعاشات للمتقاعدين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما مرت به من جائحة الفيروس المستجد فيروس كورونا، وذلك في إطار جهودها المبذولة من خدماتها لإبتكار طرق للتواصل عن بُعد،وقد قامت مؤخرًا بإطلاق خدمة جديد حجز موعد للقيام بزيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة المتاحة أو التواصل إلكترونيًا لتلك المراكز، مع تنفيذ الخدمات التقاعدية والمعاملات للمستفيدين التي يتم إتاحتها في بعض الحالات الخاصة والضرورية التي تحتاج لذلك في المملكة العربية السعودية.

وقد تم التوضيح تفصيلياً عبر الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تم صرف رواتب الشهور في مواعيدها الرسمية في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي مؤخراً والإلتزام بالمواعيد الرسمية للعمل، يستثني ذلك إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية في المملكة العربية السعودية ، فتقوم الجهات المختصة بتبكير أو تأخير الصرف يومًا واحدًا.

حقيقة رفع سن التقاعد الرسمية إلى 65 عام

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بنفي صحة وحقيقة ما تم تداوله مؤخراً بخصوص رفع سن التقاعد في السعودية إلى 65 عام، حيث إنه حدث تعديل سابقاً فقط وقامت المملكة برفع سن التقاعد للنساء من 55 عام إلى 60 عام حتى تتساوى المرآة بالرجل،حيث أصبح سن التقاعد موحد لكلا الجنسين في المملكة العربية السعودية هو 60 عام.

موعد صرف المعاشات و رواتب المتقاعدين

ما تم تناوله في المملكة السعودية مؤخراً عن المواعيد الرسمية الخاصة بصرف مرتبات ومعاشات المتقاعدين في أرجاء المملكة، يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ويستثني من ذلك إذا صادف يوم صرف الرواتب والمعاشات يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو يوم إجازة أسبوعية،فتقوم الجهات المختصة بتبكير أو تأخير الصرف يوم واحد السابق ليوم الإجازة كما تم في صرف مرتبات شهر يونيو بسبب إجازة عيد الفطر، وهو الأمر الذي تكرر في صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد في شهر أغسطس بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2020.

استحقاق المتقاعد المعاش

كما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد على موقع الرسمي لها من شروط استحقاق المعاشات: