الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية 1442 | دليلك الشامل

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الإلكترونية التي تُقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعتبر من أهم وأبرز الاستعلامات التي تحظى باهتمام الكثير من المواطنين الوافدين من الخارج أو المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، عادةً ما يرغب الكثير من أصحاب العمل في الاستعلام عن بيانات موظف ما وغيرها من الاستعلامات، نتيجة لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تُسهل على العمال الوافدين وأصحاب العمل الحصول على كافة الاستفسارات والاستعلامات التي يريدونها بطريقة سريعة وسهلة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على كافة خدمات مكتب العمل الإلكترونية التي تُقدمها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن خدمات كتب العمل

أَتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرصة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل عبر موقعها الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان أي مواطن الإطلاع على كافة الاستعلامات والخدمات الإلكترونية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولا نقوم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” التي توجد في منتصف الصفحة، ومنها نقوم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية للعمل”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول وإدخال البيانات الشخصية نقوم بإدخال (رقم الهوية – رمز المرور).

سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال تحتوي على رمز التفعيل، نقوم بإعادة كتابتها في مكانها المخصص بشكل سليم.

ثم نقوم بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة “الاستعلامات الإلكترونية”.

ثم نقوم باختيار خدمة “الاستعلام عن خدمات مكتب العمل”.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بخدمات مكتب العمل الإلكترونية، كل ما على المواطن فعله هو تحديد نوع الخدمة المراد الاستعلام عنها، ثم تقوم بكتابة رقم الإقامة.

ثم يقوم بالضغط على زر “بحث”.

مكتب العمل الخدمات الإلكترونية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة بعض خدمات الاستعلام بمكتب العمل، لتسهل على المواطنين الوافدين أو الوافدين الحصول على خدماتهم بسهولة، حيث تتمثل خدمات الاستعلام الإلكترونية في الآتي:

خدمة الاستعلام عن موظف وافد مقيم برقم الهوية

خدمة الاستعلام عن إصدار رخصة عمل من مكتب العمل

خدمة حجز موعد وزارة العمل.

خدمة الاستعلام عن خطوات إلغاء تأشيرات مكتب العمل.

خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب بمكتب العمل.

خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة.

خدمة الاستعلام عن الكفيل الحالي بمكتب العمل.

حجز موعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قامت وزارة العمل مؤخراً بإصدار خدمة حجز موعد في أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك منعاً لتكدس المواطنين والازدحام خاصة بعد انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث يمكن لأي مواطن حجز موعد في وزارة العمل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يقوم المواطن بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يقوم باختيار خاصية الخدمات الإلكترونية ومنها يقوم بالضغط على زر “الخدمات الإلكترونية للعمل”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية المتاحة، يقوم المواطن باختيار خدمة الموعد الإلكتروني لإجراء حجز موعد.

ثم يقوم بالضغط على زر “بدء الخدمة”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات، يقوم المواطن من خلالها بتحديد بيانات الحجز.

يقوم بتحديد قطاع الفرع والمدينة التابع لها القطاع الذي يرغب في حجز موعد لزيارته سواء كان قطاع العمل أو قطاع مكاتب الضمان الاجتماعي.

ثم يقوم ب تحديد موعد الحجز أي يقوم بتحديد اليوم والفترة التي سيذهب فيها.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة وهي (رقم الهوية – الإقامة – رقم الجوال).

ثم يقوم بإكمال البيانات الشخصية المطلوبة وهو أن يقوم يقوم بإدخال رمز التحقق المرئي.

ثم يقوم بالضغط على زر “حجز”.

سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال تحتوي على رمز التحقق يقوم المواطن بإدخاله بشكل صحيح.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة أخري بها رسالة تُفيد بأنه قد تم الانتهاء من حجز الموعد بنجاح.

مكتب العمل الاستعلام عن موظف وافد مقيم برقم الهوية

عادة ما يرغب العديد من أصحاب العمل الاستعلام عن موظف وافد مقيم بالمملكة العربية السعودية، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار هذه الخدمة تسهيلاً على المواطنين الحصول على ما يريدونه، تتمثل خطوات الاستعلام عن موظف وافد مقيم في الآتي:

أولا يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يقوم المواطن باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الظاهرة في منتصف الشاشة، ومنها يقوم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية للعمل”.

ثم يقوم باختيار خدمة “الاستعلام عن موظف وافد” من بين الخدمات المتاحة.

ثم يقوم بالضغط على زر “بدء الخدمة”.

بعد ذلك يقوم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وهي (رقم الإقامة للمواطن الوافد – رمز التحقق المرئي).

ثم يقوم بالضغط على زر “بحث”.

بعد الانتهاء من القيام بالخطوات السابقة بنجاح فسوف تظهر جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالموظف الوافد الذي يرغب المواطن في الاستعلام عنه.

إصدار رخصة عمل من مكتب العمل

تتمثل خطوات الحصول على رخصة عمل من مكتب العمل في الآتي:

يقوم المستخدم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية للخدمات الإلكترونية.

ثم يقوم المواطن بعد ذلك باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية للعمل” ومنها يقوم باختيار خاصية المنشآت.

ثم يقوم باختيار خدمة إصدار رخصة عمل مكتب العمل.

سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات، يقوم المواطن من خلالها بإدخال بيانات المواطنين الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على زر “بحث”.

ثم يقوم باختيار العمالة الذي يرغب في إصدار الرخص لهم.

ثم يقوم بالضغط على زر”إرسال”.

بعد ذلك سيتم إرسال رقم السداد وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية إلى رقم هاتف المواطن الجوال الذي تم إدخاله من قبل، فما على المواطن سوى استخدم هذا الرقم من أجل تسديد الرسوم من خلال أحد البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية سواء بنك الراجحي أو بنك الجزيرة وغيرها من البنوك السعودية، وبعد الانتهاء من السداد الرسوم في أحد البنوك يجب على المواطن الذهاب إلى أحد فروع مكتب الجوازات القريب منه بهدف إصدار الرخصة.

خدمة إلغاء تأشيرات من مكتب العمل

عادة ما يرغب الكثير من المواطنين في إلغاء التأشيرات، لذلك تسهيلًا على المواطنين قامت وزارة العمل بإصدار هذه الخدمة لتوفير سبل الراحة لكافة المواطنين، حي يمكن لأي مواطن القيام بهذه الخدمة من المنزل وبدون الحاجة لبذل أي جهد، حيث تتمثل الخطوات في الآتي:

يقوم المواطن بزيارة موقع وزارة العمل.

ثم يقوم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية للعمل ، ثم يقوم بتحديد فئة الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

بعد ذلك يقوم باختيار خدمة “إلغاء تأشيرة عامل” من بين العديد من الخدمات المتاحة.

سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات الشخصية التي يجب على المواطن إدخالها وهي (رقم الحدود – الرقم الصادر).

ثم يقوم بعد ذلك بالنقر على زر”بحث”.

بعد ذلك سيتم ظهور التأشيرة التي يبحث عنها يقوم المواطن بتحديدها، ثم يقوم بالضغط على زر “إرسال”.

بعد ذلك سوف تظهر رسالة نصية تتطلب من المواطن أن يقوم بتأكيد طلب الإلغاء، يقوم المواطن بالتأكيد على إلغاء التأشيرة.

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من إلغاء التأشيرة بنجاح، بعد ذلك سيقوم النظام تلقائيًا بإرجاع كافة الرسوم المالية التي تم دفعها إلى نفس الحساب الذي تم الدفع منه.

الاستعلام عن بلاغ هروب بمكتب العمل

خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب هي عبارة عن خدمة إلكترونية يقوم المواطن أو صاحب العمل بتقديم بلاغ رسمي ضد العامل وذلك نتيجة لتغيبه لفترة محدودة بدون الحصول على إذن غياب من الجهة العمل المختصة، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإضافة هذه الخدمة لتُسهل على المواطنين من أصحاب العمل التبليغ عن هروب وغياب أحد العاملين بسهولة ويسر، فما على صاحب العمل سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المستخدم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية للعمل.

ثم يقوم بالضغط على زر “خدمة الاستعلام عن وافد”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة ببدء الخدمة يقوم المواطن من خلالها بإكمال البيانات الشخصية المطلوبة في أماكنها الفارغة وهي (رقم الحدود – رقم الإقامة أو رقم الجواز).

ثم يقوم بعد ذلك بإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامه وذلك للتحقق البشري.

بعد الانتهاء من إتمام الخطوات السابقة بنجاح يتم الضغط على زر “بحث”.

سيقوم النظام بإظهار كافة البيانات الخاصة بالمواطن الهارب.

رقم مكتب العمل

أصبح بإمكان أي مواطن التواصل مع مكتب العمل لتقديم الشكاوى والمقترحات ولتلقي المساعدة من خدمة العملاء حيث يتم الرد على أسئلة وشكاوى المواطنين خلال خمسة أيام من إرسال الشكوى، حيث تتمثل طرق التواصل مع مكتب العمل في الآتي:

يمكن لأي مواطن التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال على الرقم الموحد”19911″.

أو من خلال التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر البريد لإلكتروني للوزارة “[email protected]”.

كما يمكن لأي مواطن تقديم الشكاوى والمقترحات من خلال الدخول إلى بوابة صوتك مسموع الإلكترونية وتقديم الشكوي.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تعرفنا على أبرز وأهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مكتب العمل، إلى جانب أننا تعرفنا على طرق التواصل مع الوزارة لتقديم الشكاوى والمقترحات.