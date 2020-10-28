ماكرون: إغلاق جديد في فرنسا اعتبارا من الجمعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، فرض إغلاق جديد في البلاد اعتبارا من الجمعة بسبب كوفيد-19، مشيرا إلى أنه "لن يشمل المدارس".

وقال ماكرون إنه اعتبارا من الجمعة سيجري إغلاق الحانات والمطاعم خلال الحجر، مضيفا "سنعيد تقييم إجراءات الإغلاق بعد 15 يوما".

وتابع: "سنخفف إجراءات الإغلاق عندما يصل معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا إلى 5000".

وحذر ماكرون من 400 ألف وفاة إضافية بـ"كوفيد-19" في غضون بضعة أشهر في حال عدم التحرك.

وفرضت فرنسا بالفعل حظر تجول من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا في المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس.

وتحاول الحكومة الموازنة بين مكافحة الفيروس وضمان ألا تؤثر القيود الجديدة على الاقتصاد، رغم أن خبراء الصحة في البلاد شددوا في أكثر من مرة على ضرورة فرض عزل عام.

يشار إلى أن فرنسا سجلت أكثر من مليون و198 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 35541 حالة وفاة. وتماثلت أكثر من 112 ألف حالة للشفاء.

وفي حديثه لموقع "دوت الخليج"، قال رئيس قسم الفيروسات التنفسية والسرطانية في المعهد الطبي الفرنسي في مدينة ليون ومستشار وزارة الصحة الفرنسية، الدكتور يحيى مكي، إن فرنسا لاتزال في بداية الموجة الثانية التي لم تصل بعد إلى ذروتها، ومع ذلك تم تسجيل أعداد قياسية من الإصابات وينتظر أن ترتفع أكثر في القادم من الأيام، لأن فصلي الخريف والشتاء يتميزان بانتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي والتي تفوق 300 فيروس، تتشابه كلها في أعراض الإنفلونزا.