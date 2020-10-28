الرئيس بلا شخصية.. الكشف عن هوية مجهول بالبيت الأبيض فضح ترامب

كشف مايلز تيلور، عن نفسه بأنه هو المسؤول الغامض في واشنطن الذي ادعى أنه يعمل داخل الإدارة لكبح دوافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح البلاد، وذلك في مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية منذ عامين.

وأكد تيلور، الذي شغل منصب رئيس الأركان السابق في وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب أن: "ترامب بدون شخصية".

وأضاف في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لسنا مدينين للرئيس بصمتنا. نحن مدينون له وللشعب الأمريكي بالحقيقة".

"أنا جمهوري وأردت أن ينجح ترامب، إلا أنني رأيته في كثير من الأحيان بدون شخصية، هكذا وصف تيلور ترامب في بيانه، مضيفا أن عيوبه أدت إلى إخفاقات قيادية كبيرة لدرجة أنه يمكن قياسها في أرواح الشعب الأمريكي المفقودة بسبب الوباء.

وذكر أنه شاهد على عدم قدرة ترامب على أداء وظيفته على مدار عامين ونصف. كما رأى الجميع ذلك، رغم أن معظمهم كانوا مترددين في التحدث خوفًا من الانتقام.

وكان مقالا قد نشرته صحيفة نيويورك تايمز منذ أكثر من عامين، لشخص مجهول، قالت إنه كان قريب من الدائرة المقربة لترامب أكد على عدم جاهزيته لحكم الولايات المتحدة، واعتباره شخصا غير مسئول.