في أقل من ساعة.. التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي ثان باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا هو الصاروخ الثاني الذي اعترضته قوات التحالف في أقل من ساعة.

وأدانت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الخارجية الإماراتية وفق وكالة الأنباء أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.