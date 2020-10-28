السعودية تدعم فلسطين بآليات دفاع مدني

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في آليات للدفاع المدني. وشهد تسليم شحنة المساعدات، مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم, فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني نائب السفير الفلسطيني لدى الأردن حاتم صالح. واشتملت المساعدات على ثمان آليات مجهزه بأحدث التكنولوجيا المتطورة بهدف دعم امكانات الدفاع المدني الفلسطيني، منها أربع آليات مزدوجة للإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى آليتي إطفاء كبيرة واثنتين ذات حجم صغير. وتأتي المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبر نائب السفير الفلسطيني حاتم كايد، عن شكره لحكومة المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات التي تلقاها الدفاع المدني الفلسطيني.

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